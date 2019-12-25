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Главный синоптик предсказал Петербургу +28 в начале июня
Сегодня, 15:49
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IRINA_CHALKINA

Главный синоптик предсказал Петербургу +28 в начале июня

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В предстоящую субботу будет +13…+15 градусов, в воскресенье — до +17 градусов.

В пятницу, 22 мая, стало известно о том, что в Северной столице начало июня будет жарким. Об этом сообщил главный синоптик Гидрометцентра Александр Колесов.

По словам Колесова, в начале июня ожидается +28 градусов тепла.

Тепло сохраняется до конца месяца и, скорее всего, начало июня будет тёплым

заявил Колесов.

При этом погоду в Петербурге определяет антициклон. Ожидается, что В предстоящую субботу будет +13…+15 градусов, в воскресенье — до +17 градусов.

Ранее мы сообщали о том, что в акватории Финского залива плещутся дельфины.

Фото:pixabay

Теги: новости спб, общество, погода
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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