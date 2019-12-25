Главный синоптик Петербурга заявил, что 21 мая самый холодный днем месяца

Сегодня температура воздуха в Северной столице не поднимется выше 4-6 градусов.

В четверг, 21 мая, стало известно о том, что 21 мая самый холодный днем месяца. Об этом заявил главный синоптик Петербурга Александр Колесов.

Сегодня в Северной столице температура не поднимется выше 4-6 градусов. Колесов отметил, что завтра в город придет антициклон. Предполагается, температура поднимется до 10-15 градусов.

Сегодня, 21 мая, действительно самый холодный день мая 2020 года. В целом вся третья декада этого мая была на 3-4 градуса ниже нормы Александр Колесов, главный синоптик Петербурга

Также синоптик заявил, что он скептически относится к прогнозам о жарком лете в Петербурге.

Ранее мы сообщали о том, что в День города в Петербурге пройдет 140 праздничных онлайн-мероприятий.

Фото:pixabay