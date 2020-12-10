Под Петербургом ожидают ледяной дождь

Гололед может образоваться не только на дорогах, но на деревьях и проводах. Но как в Приморье не будет.

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов прокомментировал предупреждение ГУ МЧС России, согласно которому в ближайшие несколько дней в Ленинградской, Новгородской и Псковской областях ожидается ледяной дождь.

Как рассказал синоптик "Петербургскому Дневнику", опасных явлений в связи с такой погодой не ожидается. Уже во второй половине дня 11 декабря в Петербурге и Ленобласти пойдет мокрый снег, переходящий в моросящие осадки. Температура воздуха будет от -1 до +1 градуса. Синоптик отметил, что гололед может образоваться не только на дорогах, но на деревьях и проводах.

На следующей неделе будет преимущественно облачная погода.

Декабрьские запасы солнца в Петербурге подходят к концу.

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