Стало известно, когда начнется вакцинация подростков в Петербурге

Поступление препарата "Спутник М" ожидается до конца декабря.

Главный педиатр Петербурга Ирина Ильинец заявила о скором начале вакцинации подростков от 12 до 17 лет. Поступление препарата "Гам-КОВИД-Вак-М" ("Спутник М") ожидается до конца декабря. Об этом пишут "Невские Новости".

Ильинец заявила, что эта мера необходима городу, поскольку дети тоже болеют коронавирусом. Она назвала заблуждением, что болезнь у них протекает легче, чем у взрослых.

Все индивидуально! Есть дети, которые болеют тяжело, потому что имеют ряд сопутствующих заболеваний. А диагностика ничем не отличается от той, что проводят взрослым. Отметила медик

Ранее мы писали, что в петербургских больницах число коек для больных COVID-19 уменьшилось на 10% за сутки.

Фото: pexels.com