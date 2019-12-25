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Стало известно, когда начнется вакцинация подростков в Петербурге
Сегодня, 12:39
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Alena_Zinovieva Добавить в Яндекс.Новости

Стало известно, когда начнется вакцинация подростков в Петербурге

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Поступление препарата "Спутник М" ожидается до конца декабря.

Главный педиатр Петербурга Ирина Ильинец заявила о скором начале вакцинации подростков от 12 до 17 лет. Поступление препарата "Гам-КОВИД-Вак-М" ("Спутник М") ожидается до конца декабря. Об этом пишут "Невские Новости".

Ильинец заявила, что эта мера необходима городу, поскольку дети тоже болеют коронавирусом. Она назвала заблуждением, что болезнь у них протекает легче, чем у взрослых.

Все индивидуально! Есть дети, которые болеют тяжело, потому что имеют ряд сопутствующих заболеваний. А диагностика ничем не отличается от той, что проводят взрослым.

Отметила медик

Ранее мы писали, что в петербургских больницах число коек для больных COVID-19 уменьшилось на 10% за сутки.

Фото: pexels.com

Теги: вакцинация, подростки
Категории: Лента новостей, Коронавирус в Петербурге, Новости СПб,

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