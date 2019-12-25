Главный федеральный инспектор по Ленобласти скончалась от коронавирусной инфекции

Губернатор Ленинградской области выразил соболезнования в связи с кончиной Татьяны Лукаушкиной.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко выразил соболезнования родным и близким Татьяны Лукаушкиной, главного федерального инспектора по Ленобласти, скоропостижно скончавшейся от коронавирусной инфекции в больнице 23 июня.

На должности федерального инспектора аппарата полномочного представителя Президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Татьяна Лукаушкина работала с ноября 2012 года и была удостоена медали ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени, медали "В память 300-летия Санкт-Петербурга" и награждена Почетной грамотой Президента Российской Федерации.

Татьяне Лукаушкиной был 61 год.

Ранее губернатор Ленинградской области распорядился отправить на дистанционную работу всех непривившихся от коронавируса сотрудников областной администрации.

Фото: пресс-служба правительства Ленобласти