Набережные Северной столицы и порт Кронштадта украсят новые корабли.

Главком ВМФ заявил, что военно-морской парад в Петербурге будет масштабнее. По его словам, набережные города на Неве и порт Кронштадта украсят новые корабли.

В июле 2019 года мы представим новые корабли, технику, а также подготовим новые зрелищные эпизоды, но раскрывать какие именно — пока рано. Возможно, мы увеличим состав сил, принимающих участие в параде отмечает Владимир Королев

Кроме того Королев отметил, что в предстоящем мероприятии будет участвовать большее количество военнослужащих.

Также главком ВМФ отметил, что на качестве плановых мероприятий боевой подготовки нововведения не отразятся.

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