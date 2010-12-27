Главы администраций поселений обсудили меры пожарной безопасности в Выборгском районе

Собравшиеся также обсудили работу действующих и возможность создания новых добровольных пожарных дружин в поселениях.

Состоялось очередное совещание с главами администраций городских и сельских поселений. В заседании принял участие глава администрации МО "Выборгский район" Геннадий Орлов. Вел совещание его заместитель Евгений Шестаков.

Основным вопросом повестки дня стала пожарная безопасность.

Заместитель начальника ФГКУ "26 ОФПС по Ленинградской области" Игорь Трапезников рассказал об оперативной обстановке по пожарной безопасности на территории МО "Выборгский район". Он сообщил, что в 2019 году произошло 360 пожаров, в результате которых погибли 8 человек, получили травмы - 11 граждан. Основные причины - нарушение правил пожарной безопасности, неосторожное обращение с огнем.

"На начало августа зафиксировано 50 лесных пожаров, что значительно меньше прошлогоднего показателя за аналогичный период – порядка 280 пожаров, - отметил Игорь Трапезников. - На уменьшение количества лесных пожаров повлияли, в том числе, и погодные условия. Лето в этом году не такое засушливое".

Собравшиеся также обсудили работу действующих и возможность создания новых добровольных пожарных дружин в поселениях. Игорь Трапезников обратил внимание глав администраций муниципальных образований, что на эти цели предусмотрены областные субсидии.

Также он сообщил, что в сентябре этого года откроется новая пожарная часть в п. Семиозерье Полянского сельского поселения.

Заместитель начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы Выборгского района УНД ГУ МЧС России по Ленинградской области Елена Кузнецова рассказала о мероприятиях по подготовке образовательных учреждений к новому учебному году, требованиях пожарной безопасности, предъявляемых к детским оздоровительным лагерям.

Она сообщила, что на территории Выборгского района под надзором ведомства находятся 149 образовательных организаций, среди которых учреждения дошкольного, общего, среднего и высшего образования. Органы пожарного надзора уделяют особое внимание данным объектам и ведут регулярную профилактическую работу. Так за этот год было уже организовано порядка 40 проверок, в результате которых устраняются выявленные нарушения.

"За последние годы проведена большая работа по организации противопожарной безопасности образовательных учреждений: все оборудованы системой автоматической пожарной сигнализации с выводом сигнала на пожарную часть, - сообщила Елена Кузнецова. - В настоящее время в рамках подготовки к новому учебному году проводятся различные профилактические мероприятия, встречи с персоналом и др."

На особом контроле находятся стационарные детские оздоровительные лагеря, которых на территории Выборгского района - 36, из них муниципальных - только 4.

Отметим, следующее совещание с главами администраций городских и сельских поселений состоится в сентябре.

Источник: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО