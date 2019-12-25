Глава сосновоборского медучреждения рассказал депутатам о тревожной ситуации с COVID-19

И.о. начальника ЦМСЧ № 38 Павел Рязанов сообщил о работе поликлиники "на износ" в связи с ухудшением обстановки по коронавирусу.

Павел Рязанов, исполняющий обязанности начальника ЦМСЧ №38 ФМБА России, многопрофильного лечебно-профилактического учреждения в городе Сосновый Бор, выступил перед депутатами сосновоборского совета с рассказом о состоянии медицинского обслуживания жителей города и эпидемиологической обстановке, связанной с пандемией коронавируса. Об основных тезисах врача сообщает сосновоборское издание "Маяк".

Так, на фоне общего ухудшения ситуации со смертностью населения, показатель которой увеличился по сравнению с прошлым годом из-за болезней системы кровообращения, новообразований, травм, болезни органов пищеварения и болезни органов дыхания, Павел Рязанов отметил и близкую к критической ситуацию с коронавирусом в Сосновом Бору. Из-за пандемии нагрузка на медиков увеличивается в разы, и поликлиники работают на пределе возможностей. Количество вызовов в июне увеличилось в четыре раза по сравнению с апрелем, растет смертность от ковида - за первую половину 2021 умерло 49 человек при 50 смертях за 2020 год, - количество тяжелых случаев также возросло.

Статистикой заболеваемости и смертности от коронавируса в Сосновом Бору занимается Федеральное медико-биологическое агентство. По его данным, общее количество случаев COVID-19 в городе атомщиков с начала пандемии составляет 7573 - получается, что в городе болели коронавирусом более 10% населения. В Ленобласти же, по данным Роспотребнадзора, переболели менее 5% всего населения. В данном контексте интересной представляется фраза Павла Рязанова, который рассказывая депутатам о важности вакцинации, сказал, что выбор стоит между "плохим и смертельно плохим".

Вчера в Ленобласти было объявлено о начале ревакцинации от COVID-19.

Фото: ФГБУЗ ЦМСЧ №38 ФМБА России