Глава Комстроя ушел на больничный после слухов о его увольнении

Председатель комитета по строительству Сергей Морозов ушел на больничный. При этом недавно появились слухи об увольнении чиновника или его переводе в другой регион.

В понедельник, 20 ноября, стало известно, что глава комитета по строительству Сергей Морозов ушел на больничный. Эту информацию подтвердили в отделе кадров Комстроя.

Близкий к строительному блоку источник в Смольном рассказал "Фонтанке", что по некоторым данным, Морозов с больничного уже не верентся в свой рабочий кабинет в Петербурге. Ранее Piter.tv сообщал, что Комстрой Петербурга предупредили о возможных кадровых перестановках. Сам глава комитета рассказал журналистам, что его больничный никак не связан с его служебными перспективами, а исключительно со здоровьем.

По неподтвержденным данным. Речь идет не совсем об увольнении Морозова. А, скорее, о его переводе в другой регион. Какой именно – не сообщается.

Фото: Администарция Петербурга