Глава избиркома Белоруссии признал фальсификации на выборах

Глава одной из УИК Витебска Сергей Питаленко сообщил, что по результатам голосования победу здесь одержала Тихановская

Питаленко рассказал, что избирательная комиссия города фальсифицировала результаты выборов в пользу Лукашенко: ложные цифры, попавшие затем в официальные данные, были продиктованы лично главой администрации Октябрьского района Сергеем Сташевским. В подтверждение этого существует аудиозапись телефонного разговора.

Напомним, 9 августа в Белоруссии состоялись выборы президента. По заявлениям ЦИК, 80,1% голосов были отданы за действующего главу республики Александра Лукашенко, а Светлана Тихановская, его основная соперница, набрала лишь 10,1% голосов.

После этого по всей стране начались многотысячные протесты в связи с фальсификациями, а также забастовки на крупнейших производствах. Официально объявленные результаты отказалась признавать и сама Тихановская. При ее штабе формируется координационный совет по передаче власти.

Видео: YT / In time Ukraine

