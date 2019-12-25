Глава центра "Контакт" ушел из жизни в Петербурге

О дате прощания будет сообщено дополнительно.

Глава центра "Контакт" Ваган Кананян ушел из жизни в Петербурге, ему было 69 лет. Об этом 23 февраля объявили на странице центра социальных программ и профилактики асоциальных явлений среди молодежи в соцсети "ВКонтакте". В центре, которому в прошлом году исполнилось 25 лет, напомнили, что Кананян – почетный работник сферы молодежной политики РФ, удостоен знака отличия "За заслуги перед Санкт-Петербургом".

О дате прощания будет сообщено дополнительно.

Ранее мы сообщали о том, что на 71-м году жизни умер актёр театра "На Литейном" Александр Жданов.

Фото: ВКонтакте / Центр "КОНТАКТ"