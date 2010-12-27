Геннадий Орлов совместно со специалистами комитета по городскому хозяйству, отдела жилищного хозяйства и директором управляющей организации рассмотрели жалобу на бездействие управляющей компании.

Глава администрации Геннадий Орлов ответил на вопросы жителей Выборгского района. Об этом сообщает пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО. На заседании Геннадий Орлов совместно со специалистами комитета по городскому хозяйству, отдела жилищного хозяйства и директором управляющей организации рассмотрели жалобу на бездействие управляющей компании.

Отметим, что глава администрации Выборгского района Геннадий Орлов проводит прием населения ежемесячно; каждый из его заместителей — тоже. Таким образом возможность получить ответ от администрации по решению индивидуальных вопросов осуществляется еженедельно.

В июне большая часть вопросов поступила по поводу спорных ситуаций в садоводствах, оформления земельных участков, землепользования.

Каждый прием главы администрации — это рассмотрение индивидуальных проблем с участием всех представителей профильных комитетов, консультации по жилищному, земельному законодательству, муниципальному праву, гражданско-правовым отношениям и другим вопросам, с которыми приходят граждане.

По установленной в администрации Выборгского района процедуре по каждому заявлению проводится предварительная работа: специалисты профильных комитетов готовят справки. Если вопрос находится не в ведении органов местного самоуправления, направляются запросы в соответствующие инстанции.

В частности, в этот раз по поводу обращения о водоснабжении и электроснабжении участка поселка Пески запросы были направлены в Полянское сельское поселение, ГУП "Леноблводоканал", ПАО "Ленэнерго", чтобы предоставить заявителю развернутый ответ.

В приеме граждан принимают участие юристы, специалисты профильных отделов и, если это необходимо, представители организаций и предприятий, на действия которых жалуются граждане.

Следующий прием главы администрации Выборгского района состоится в июле.

Источник: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО