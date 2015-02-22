Глава Вологодской области объяснил ограничения по алкоголю необходимостью спасти молодежь

Георгий Филимонов рассказал о новом законопроекте в регионе.

Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов выступил с видеообращением к местным жителям. Ролик опубликован в социальных сетях. Глава российского региона объяснил, что на территории области с 1 марта 2025 года будут ограничиваться продажи алкоголя. По мнению спикера, такой законопроект можно назвать щадящим и либеральным, однако помогающим остановить урон, наносимый здоровью северян, будущим поколениям и экономической системе страны. Он напомнил, что большое количество случаев гибели граждан связаны с употреблением спиртосодержащих напитков. В частности, речь идет о возникновении у пациентов кардиомиопатии, других заболеваний сердечно-сосудистой системы, панкреатита, циррозе печени, а также вождении в нетрезвом виде.

Это взвешенное и абсолютно необходимое решение. Вологодчина и Русский Север вымирают. Только за год население области сократилось на 7,5 тыс. жителей. Страшные цифры. По масштабам - это целый муниципалитет. 71% смертей наших земляков трудоспособного возраста связаны с алкоголем. Георгий Филимонов, глава Вологодской области

Чиновник указал гражданам, что за последний год рост заболеваемости алкоголизмом увеличился на 30 процентов. В результате население гибнет или люди становятся инвалидами. В федеральном рейтинге трезвости регионов Вологодская область находится на "позорном 71-е месте".

Петербуржца отправили в колонию на 4 года за оплату покупок чужой картой.

Фото и видео: Telegram / BAZA