Глава РФПИ сообщил о создании 200 миллионов доз вакцины к концу года

В 2021 году будет выпущено более трёх миллиардов доз вакцин.

Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев сообщил о создании 200 миллионов доз вакцины по всему миру к концу года. По его словам, вакцинировать до конца 2020 года нужно от 40 до 50 миллионов россиян. Об этом он рассказал в беседе с газетой "Аргументы и факты".

Дмитриев отметил, что в 2021 году будет выпущено более трёх миллиардов доз вакцин. Их создадут на основе аденовирусных векторов.

Это позволит миру эффективно бороться с коронавирусом. Кирилл Дмитриев, глава Российского фонда прямых инвестиций

При этом в России будет произведено около 30 миллионов доз вакцины. Остальные будет созданы иностранными компаниями-партнёрами.

Дмитриев добавил, что начала производства российской вакцины ждут уже в августе — после того, как на это даст согласие регулятор.

Ранее глава РФПИ отверг обвинения в краже данных о вакцине у Великобритании.

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