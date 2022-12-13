Глава Приморья попросил Путина помочь с повышением зарплат сотрудникам завода "Прогресс"

Олег Кожемяко рассказал о гособоронзаказе для Минпромторга.

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко попросил российского президента Владимира Путина помочь с вопросом о поднятии уровня оплаты труда сотрудникам завода "Прогресс". Соответствующее предложение чиновник озвучил во время рабочей встречи с главой государства в понедельник 10 апреля. Глава региона пояснил, что такое правительственное решение даст возможность пригласить к выполнению обязанностей людей. В настоящее время предприятию не хватает порядка двух тысяч сотрудников-специалистов. Они необходимы для выполнения государственного оборонного заказа.

Те коэффициенты, которые применяются, недостаточны для того, чтобы пригласить высококвалифицированных специалистов. Прошу дать поручение поднять на 10% коэффициент к заработной плате и выровнять ее по среднеотраслевой в промышленности по краю. Олег Кожемяко, глава Приморья

Чиновник напомнил, что предприятие в конце года с заключило контракт с Министерством по промышленности и торговли РФ, после чего получило необходимые денежные средства на выпуск боевой техники.

В Приморье сотрудникам крупных предприятий намерены выделить порядка 1 тыс. квартир.

Фото и видео: Одноклассники / Вести Live