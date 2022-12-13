Глава МИД Индии назвал создание устойчивых цепочек поставок одной из главных задач QUAD

Субраманьям Джайшанкар назвал задачи для QUAD.

Глава индийского внешнеполитического ведомства Субраманьям Джайшанкар назвал создание устойчивых цепочек поставок одной из главных задач Четырехстороннего диалога по безопасности QUAD (Quadrilateral Security Dialogue). Соответствующее заявление дипломат сделал в ходе международной политической конференции в Нью-Дели.

Есть большие проблемы, которые QUAD вместе со всем миром должен решить, и я думаю, что QUAD может изменить ситуацию. Прежде всего это более надежная и устойчивая цепочка поставок. Субраманьям Джайшанкар, глава МИД Индии

Эксперт уточнил, что среди других важных проблем, которые стоят перед "четверкой", находится цифровая прозрачность, а также обеспечение более безопасного цифрового существования и связанности.Субраманьям Джайшанкар рассказал о том, что задачи для QUAD - не оборонные, а партнерские и экономические.

Премьер Индии заявил, что вопрос Украины нужно решать путем переговоров.

Фото и видео: YouTube / ANI News