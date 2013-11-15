Глава Комздрава заявил о нехватке психиатров в петербургских больницах

Городские больницы нуждаются в специалистах в области анестезиологии, реаниматологии, психиатрии, судебно-психиатрической экспертизы.

Глава Комздрава Петербурга Дмитрий Лисовец заявил о нехватке в здравоохранении врачей и медицинских сестёр. Об этом он сообщил на встрече со студентами в Государственном Педиатрическом медицинском университете.

Как отметил представитель Смольного, в первую очередь в городе в амбулаторных условиях не хватает педиатров, терапевтов, аллергологов и иммунологов, инфекционистов и кардиологов, а также диагностов и работников скорой помощи.

Меньше всего в городских больницах специалистов в области анестезиологии, реаниматологии, психиатрии, судебно-психиатрической экспертизы и также скорой медицинской помощи.

В прошлом году укомплектованность поликлиник врачами составила 81,4%, а средним медицинским персоналом — 76,1%. В Петербурге работают 287 медицинских организаций, в них трудятся около 119 тысяч работников.

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Фото: Piter.tv