Глава ГИБДД по Тюменской области задержан по подозрению в получении взятки. Об этом рассказали журналисты ТАСС со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах. Эксперт уточнил, что речь идет об Александре Селюнине.
В Тюмени задержан начальник УГИБДД по Тюменской области Александр Селюнин, который подозревается в превышении должностных полномочий, а именно в получении взятки.
источник агентства
На рабочем месте представителя полиции ведутся следственные действия. Обыски также проходят у него дома. В Следственном комитете по области уточнили, что фигурант расследования подозревается в получении денег за выдачу водительских прав без сдачи экзамена на вождение.
Напомним, что Александр Селюнин назначен на должность начальника управления ГИБДД по Тюменской области в 2018 году.
Замдекана факультета института Росгвардии задержан при получении крупной взятки.
Фото: Piter.tv
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все