В преступлении подозревается Александр Селюнин.

Глава ГИБДД по Тюменской области задержан по подозрению в получении взятки. Об этом рассказали журналисты ТАСС со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах. Эксперт уточнил, что речь идет об Александре Селюнине.

В Тюмени задержан начальник УГИБДД по Тюменской области Александр Селюнин, который подозревается в превышении должностных полномочий, а именно в получении взятки. источник агентства

На рабочем месте представителя полиции ведутся следственные действия. Обыски также проходят у него дома. В Следственном комитете по области уточнили, что фигурант расследования подозревается в получении денег за выдачу водительских прав без сдачи экзамена на вождение.

Напомним, что Александр Селюнин назначен на должность начальника управления ГИБДД по Тюменской области в 2018 году.

Замдекана факультета института Росгвардии задержан при получении крупной взятки.

Фото: Piter.tv