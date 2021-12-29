Гидрометцентр: рабочая неделя в Петербурге начнётся с аномального тепла

В понедельник столбик термометра в Северной столице будет колебаться от 0 до +3 градусов.

Температура воздуха в Петербурге в начале новой рабочей недели будет на 8-10 градусов выше нормы. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.

В понедельник столбик термометра в Северной столице будет колебаться от 0 до +3 градусов. В среду температура немного понизится, а затем снова ожидается повышение.

По прогнозу ведущего специалиста погодного центра "Фобос" Михаила Леуса, 24 января погоду в Петербурге сформирует теплый атмосферный фронт.

Фото: Piter.tv