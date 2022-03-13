Гидравлические испытания затронут 11 районов Петербурга в начале августа

В общей сложности при подготовке города к новому отопительному сезону будет проверено свыше 9 тыс. км теплосетей.

В период с 31 июля по 4 августа в Северной столице пройдёт 36 гидравлических испытаний. Теплоэнергетики будут трудиться в 11-ти районах. Об этом сообщила пресс-служба городского комитета по энергетике и инженерному обеспечению.

Проверка труб пройдёт на территории Выборгского, Калининского, Кировского, Красносельского, Курортного, Московского, Невского, Петроградского, Приморского, Фрунзенского и Центрального районов. Специалисты будут повышать давление в трубопроводах, чтобы обнаружить ненадёжные участки.

В общей сложности при подготовке города к новому отопительному сезону будет проверено свыше 9 тыс. км теплосетей и проведён плановый ремонт котельных.



Ранее мы сообщили о том, что инновационная роботизированная диагностика обеспечивает безопасность и надежность теплоснабжения в Петербурге.

Фото: пресс-служба Комитета по энергетике и инженерному обеспечению Петербурга