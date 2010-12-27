Герой мема "Кодзима - гений" побывал в гостях у "Вечернего Урганта"

Хидэо Кодзима прилетел в Москву в четверг, 3 октября.

Японский геймдизайнер Хидэо Кодзима побывал на программе "Вечерний Ургант", а также прогулялся по российской столице в шапке-ушанке. По данным "Экономики сегодня", Кодзима примет участие в ежегодной выставке развлечений "Игромир-2019".

Иван Ургант не прошел мимо мема, который активно распространяется по российскому интернету, пользователи повсюду пишут "Кодзима гений". Однако, как рассказал геймдизайнер, он себя таковым не считает, но надеется им стать.

Гостю предложили выбрать из трех российских актеров того, кто мог бы появится в его игре. Среди вариантов - Алексей Серебряков, Леонид Ярмольник и Никита Михалков. Определиться оказалось нелегко, однако японец высоко оценил творчество последнего.

В Москве разработчик прогулялся по центру города, и даже спустя в местный метрополитен.

Фото: @hideo_kojima / Instagram