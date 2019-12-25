Генпрокуратура поручила заняться клонами сайта голосования по поправкам

Возможна блокировка данных ресурсов.

Генеральная прокуратура России поручила заняться клонами сайта голосования по поправкам в Конституцию. Об этом сообщает сайт ведомства.

Генпрокуратура поручила проверить информацию, которая накануне появилась в средствах массовой информации, прокуратуре Москвы. После этого будет решать вопрос о мерах, при помощи которых нарушения будут устранены.

Возможна блокировка данных ресурсов и привлечение создателей к уголовной ответственности.

Ранее Генпрокуратура зафиксировала системные нарушения в работе мусорной реформы.