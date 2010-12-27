Геннадий Орлов выступил с инициативой создания фотопанно "Бессмертный полк"

Большинство предприятий Выборгского района поддержали идею создания панно и готовы выделить средства на финансирование проекта.

В администрации МО "Выборгский район" состоялось рабочее совещание, посвященное празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

В нем приняли участие представители районной администрации, Совета ветеранов, общественных организаций, молодежные активисты, волонтеры и другие. Вел заседание глава администрации МО "Выборгский район" Геннадий Орлов.

В ходе встречи Геннадий Орлов выступил с инициативой создания масштабного художественного панно "Бессмертный полк" из фотографий фронтовиков. Примером послужили подобные фотомозаики в разных городах России. В частности, открытие одной из них состоялось в Гатчине в прошлом году.

Все больше людей участвует в акции "Бессмертный полк". В этом году 22 000 выборжцев пронесли фотографии своих отцов, дедов, прадедов, прошедших через испытания Великой Отечественной войны. Создание фотомозаики, которая объединит в себе историю нашей страны, наших земляков, родных и близких – это еще одна возможность сохранить память о подвиге поколения победителей. глава администрации МО "Выборгский район" Геннадий Орлов

Отметим, ряд предприятий Выборгского района поддержали идею создания панно и готовы выделить средства на финансирование проекта.

На следующем совещании планируется обсуждение вариантов изображения и места размещения фотомозаики "Бессмертный полк".

Каждый из жителей Выборга и Выборгского района сможет прислать фото своих родственников, участников Великой Отечественной войны, тех, кто защищал свои семьи и свою страну. Художники составят снимки таким образом, чтобы получилась большая фотография военных лет.

Источник: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО