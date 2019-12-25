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В Ленобласти гендиректора фирмы обвиняют в мошенничестве на 16 млн рублей
Сегодня, 12:19
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Ленобласти гендиректора фирмы обвиняют в мошенничестве на 16 млн рублей

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Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Гендиректор фирмы "Неваэнергосервис" предстанет перед судом по обвинению в покушении на мошенничество в особо крупном размере. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК РФ по Ленобласти.

Пострадавшими от действий подозреваемого стали муниципальные унитарные предприятия, занимающиеся горячим водоснабжением и отоплением жителей Приозерского района Ленобласти. Предприятиям и их собственникам причинен ущерб более 16 млн рублей. Это привело к искусственному образованию кредиторской задолженности и поэтому в  МУП пытаются признать банкротами.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее директора компании "Петрострой" задержали по подозрению в мошенничестве с деньгами дольщиков.

Фото: Piter.tv

Теги: мошенничество
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости Ленинградской области,

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