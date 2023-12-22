Петербуржцам рассказали, где можно сдать опасные отходы на неделе

Опасные отходы можно сдать в Выборгском, Калининском, Кировском, Курортном, Московском, Петродворцовом, Приморском, Пушкинском и Центральном районах города.

В пресс-службе комитета по природопользованию Петербурга сообщили о расписании экомобилей на эту неделю. Также на портале и в чат-боте ведомства имеются данные о расположении пунктов сбора и перечне принимаемых отходов.

Так, в Адмиралтейский район северной столицы отправятся два экомобиля, чтобы принять мусор 21 февраля. Сбор отходов будет осуществляться на проспекте Римского-Корсакова, 16/2, в течение часа - с 18:00 до 19:00. Кроме этого, с 19:30 до 20:30 мусор будет убран со Старо-Петергофского проспекта, 41. В Василеостровском районе отходы будут собраны 22 февраля. Рабочие начнут работу с шести вечера и продолжат до семи часов. Места сбора - дома 35/4 и 33 по улице Кораблестроителей. Позднее, с 19:30 до 20:30, экомобиль прибудет на адрес: улица Шевченко, 29.

Опасные отходы можно сдать в Выборгском, Калининском, Кировском, Курортном, Московском, Петродворцовом, Приморском, Пушкинском и Центральном районах города. Подробный график с указанием точных адресов доступен по ссылке.

Напомним, что в экомобилях принимают ртутные и светодиодные лампы, ртутные приборы, батарейки и аккумуляторы, старую бытовую, электронную, компьютерную и оргтехнику (кроме крупногабаритной), отработанные масла, просроченные лекарства, старые противогазы, бытовые химические средства, лаки и краски с истекшим сроком годности.

Ранее мы сообщили о том, что под Петергофом ликвидируют свалку опасных отходов.

Фото: Пресс-служба комитета по природопользованию Петербурга