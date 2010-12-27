Они существуют: где купить живую ёлку в Петербурге

- Художников пр.,18 и др.

Кировсский и Калининский районы.

- Металлистов пр., 59;

- Софьи Ковалевской ул., 15;

- Культуры пр., 29;

- Киришская улица 2;

- Руставели ул., (юго-западнее железнодорожной станции "Ручьи");

- Тимуровская улица 26;

- Светлановский проспект 54 и др.

Фрунзенский район.

- ул. Будапештская, д. 71/1;

- ул. Купчинская, д. 29/1;

- ул. Бухарестская, д. 116;

- ул. Софийская, д. 24-26 и др.

Центральный район.

- Загородный пр., д.17;

- наб. р. Мойки и Конюшенного пер.;

- Транспортный пер., д.2;

- ул. Рубинштейна, д. 28-30 и др.

Красногвардейский район.

- Пр. Ударников д. 30/23;

- Энергетиков пр., д. 45;

- Среднеохтинский пр., д. 23;

- ул. Стахановцев, д. 10 и др.

В 2017 году появился новый способ покупки ёлки. Теперь ее можно купить за биткоины. Компания из Санкт‐Петербурга предлагает своим клиентам купить живую ель за биткоины или эфириум. Об этом сообщил 360TV.

К желающим купить дерево за биткоин приедет курьер с несколькими деревьями, после чего клиент выберет елку и оплатит покупку криптовалютой. Стоимость равна 0,00249792 биткоина или 0,05687419 эфириума.

Отметим, что в настоящий момент криптовалюта в России пока что законодательно не урегулирована.