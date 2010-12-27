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Они существуют: где купить живую ёлку в Петербурге
Сегодня, 14:52
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Shdaria
79

Они существуют: где купить живую ёлку в Петербурге

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Piter.tv подскажет жителям Петербурга где можно приобрести живую ёлку.

Покупка живой елки - особое событие. С каждым годом становится все труднее найти место, где лесные красавицы ждут своего хозяина. Сегодня популярностью пользуются интернет-магазины же, для экономии времени можно сделать заказ с доставкой в нашем интернет-магазине, но если у Вас есть такая возможность - приезжайте к нам на елочный базар и выберите свою елочку. Наши сотрудники бережно упакуют и подготовят елку для установки в подставку, а также помогут с погрузкой в Ваш автомобиль. Оплатить заказ Вы сможете не только наличными, но и банковской картой. При этом Вы получите полный комплект сопроводительных документов на Вашу живую елочку, подтверждающих факт покупки дерева на нашем елочном базаре.

Адреса ёлочных базаров:

Адмиралтейский район.
 
- Старо-Петергофский пр., у д 52;
 
- Садовая ул. д.93;
 
- ул. Садовая, у д. 69;
 
- Рижский пр., д. 23.
 
 
Василеостровский район.
 
- Нахимова ул., д. 1;
 
- 16-я линия В.О., д. 41;
     
- 5 линия, д. 42;
      
- Малый пр., 88;
 
- Большой пр., д.68;
      
- Гаванская ул., д. 19;
      
- Уральская ул., д. 10, корп. 2;
      
- Средний пр., д. 44;
 
- Наличная, д. 51;
 
- Кораблестроителей ул., д. 31;
 
 
Выборгский район.
 
- Выборгское шоссе,1;
      
- Пересечение Энгельса пр. и Енотаевской ул.;
      
- Композиторов ул.,19;
 
- Художников пр.,18 и др.
 
 
Кировсский и Калининский районы.
 
- Металлистов пр., 59;
 
- Софьи Ковалевской ул., 15;
 
- Культуры пр., 29;
 
- Киришская улица 2;
 
- Руставели ул., (юго-западнее железнодорожной станции "Ручьи");
 
- Тимуровская улица 26;
 
- Светлановский проспект 54 и др.
 
 
Фрунзенский район. 
 
- ул. Будапештская, д. 71/1;
 
- ул. Купчинская, д. 29/1;
 
- ул. Бухарестская, д. 116;
 
- ул. Софийская, д. 24-26 и др. 
 
 
Центральный район.
 
- Загородный пр., д.17;
 
- наб. р. Мойки и Конюшенного пер.;
 
- Транспортный пер., д.2;
 
-  ул. Рубинштейна, д. 28-30 и др. 
 
 
Красногвардейский район.
 
- Пр. Ударников д. 30/23;
 
- Энергетиков пр., д. 45;
 
- Среднеохтинский пр., д. 23;
 
- ул. Стахановцев, д. 10 и др.
 
 
В 2017 году появился новый способ покупки ёлки. Теперь ее можно купить за биткоины. Компания из Санкт‐Петербурга предлагает своим клиентам купить живую ель за биткоины или эфириум. Об этом сообщил 360TV.
 
К желающим купить дерево за биткоин приедет курьер с несколькими деревьями, после чего клиент выберет елку и оплатит покупку криптовалютой. Стоимость равна 0,00249792 биткоина или 0,05687419 эфириума.
 
Отметим, что в настоящий момент криптовалюта в России пока что законодательно не урегулирована.
 
 
 
     
 
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Категории: Лента новостей

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