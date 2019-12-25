Стало известно, где чаще всего нарушают ПДД в Петербурге

Превышение скоростного ограничения 60 км/ч возглавляет "рейтинг" самых частых нарушений.

"Ростелеком" проанализировал большие данные с 600 комплексов фотовидеофиксации, установленных оператором в рамках проекта "Безопасный город", и рассказал о статистике нарушений правил дорожного движения. Об этом в своём Telegram-канале сообщил вице-губернатор Петербурга Станислав Казарин.



Превышение скоростного ограничения 60 км/ч возглавляет "рейтинг" самых частых нарушений. В сентябре чаще всего это правило нарушали на проспекте Славы – 51 тысяча случаев превышения, далее идут Ленинский проспект (более 45 тысяч нарушений) и Красносельское шоссе в Пушкине (почти 35 тысяч нарушений).



Второе место занимают нарушения на перекрестках – выезд на встречную полосу, несоблюдение требований дорожных знаков и разметки, проезд на красный сигнал светофора и т.д. чаще всего данные правила нарушали на пересечении проспекта Большевиков и улицы Народной (свыше 16 тысяч нарушений).



Данные с комплексов фотовидеофиксации автоматически передаются в ГИБДД, где выносится решение о применении мер воздействия к нарушителям.

Ранее суд Петербурга лишил прав мужчину, совершившего 135 нарушений ПДД за 2023 год.

Фото: Piter.tv