"Газель" осталась без передних колес в аварии на Заневском

Покорежило машину в столкновении с "Mazda".

Жесткая авария случилась сегодня днем на перекрестке улицы Стахановцев и Заневского проспекта. Снимки и видео с места выложили в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб", ВКонтакте.

Легковушка вылетела на встречную полосу по мокрым трамвайным путям и снесла "Газели" передние колеса. Сама "Mazda" сильно разбила перед, врезавшись в машину на большой скорости. Авария, по словам очевидцев, обошлась без погибших.

"живы, был там, стоял на мост на красном в 3х машинах от перекрёстка, сильно переживаю за колесо от RX-8, оно куда-то ускакало далеко...", – Artyom Gavrish.

"Главное. Все живы", – Dmitry Petrov.

Ранее Piter.tv писал об аварии Porsche 911 и такси.

Фото: Elena Alexeeva, ВКонтакте