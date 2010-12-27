В Гатчинском районе во время пожара эвакуировали 13 человек

Загорелась квартира многоквартирного дома.

В поселке Сяськелово Гатчинского района на Центральной улице загорелась квартира на первом этаже. Жильцов дома пришлось эвакуировать. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по Ленинградской области.

Сообщение поступило во вторник, 4 сентября в 14:43, на место отправились две дежурные смены. В квартире площадью 40 квадратных метров загорелись комната и кухня, к работе пришлось подключить газодамозащитную службу. Также начали гореть электроприборы и при этом стало выделяться большее количество ядовитого дыма. Было принято решение эвакуировать 12 жильцов, жительницу горящей квартиры вытащили с помощью спасательного устройства. Жертв удалось избежать и уже в 15:25 пожар был ликвидирован.

Видео: на Дунайском проспекте горит квартира в многоэтажном доме.

Фото: Piter.TV