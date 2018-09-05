Видео: на Дунайском проспекте горит квартира в многоэтажном доме

Паника заставила одного из жильцов выпрыгнуть с балкона.

В Московском районе Петербурга утром 5 сентября произошел пожар. Как отмечают очевидцы, загорелась квартира по Дунайскому проспекту, 33 корпус 1. На данный момент экстренные службы уже находятся на месте происшествия.

По информации от очевидцев, есть пострадавший. Мужчина не дождался приезда представителей экстренной службы ГУ МЧС и выпрыгнул из окна горящего помещения. Его забрали медики на реанимобиле. Пациента увезли с включенными мигалками. Известно, что петербуржец упал с восьмого этажа здания.

В настоящее время специалисты забираются по выдвижной лестнице на уровень возгорания.

Фото и видео: Вконтакте/ДТП и ЧП по СПб