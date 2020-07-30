ТЮЗ имени Брянцева открыл гастроли в Минске

Артисты из Северной столицы привезли в Беларусь постановки как для самых маленьких, так и для подростков.

На сцене Белорусского государственного академического театра юного зрителя в Минске стартовали гастроли петербургского ТЮЗа им. А. А. Брянцева. Как пишет "Петербургский дневник", артисты из Северной столицы привезли в Беларусь постановки как для самых маленьких, так и для подростков.

По словам директора минского театра Веры Поляковой-Макей, две соседние страны являются ключевыми партнёрами не только в политическом процессе, но и в культурной сфере. Также руководитель отметила, что в Белоруссии 2 государственных языка, поэтому минская публика с удовольствием ходит на спектакли, поставленные на русском и с нетерпением ждут петербургских актёров – на данный момент все билеты уже распроданы.

Минск для меня практически родной город. Я провела там часть своей жизни, реализовала много творческих проектов. Мне очень понравились спектакли минчан, которые они недавно привозили в Петербург. Особенно постановки молодого талантливого режиссера Татьяны Самбук. Мне кажется, директору минского ТЮЗа Вере Поляковой-Макей удалось собрать замечательную команду единомышленников, азартную и вдохновенную, сразу завоевавшую любовь питерской публики. Сусанна Цирюк, главный режиссер ТЮЗа им. А. А. Брянцева

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге стартовал гастрольный тур Театра Наций.

Фото: предоставлено пресс-службой ТЮЗа имени А. А. Брянцева