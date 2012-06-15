Галкина подала в суд на Милонова за "проститутку Навального"

Оппозиционерка хочет, чтобы Милонов публично перед ней извинился.

Кандидат в депутаты Законодательного собрания от партии "Справедливая Россия" Ольга Галкина подала иск о защите чести, достоинства и деловой репутации к депутату Государственной думы Виталию Милонову. Об этом изданию Znak.com рассказала представитель Галкиной Ирина Баханович. По словам Баханович, Галкина хочет, чтобы Милонов публично извинился перед ней в Интернете.

Напомним, конфликт между Галкиной и Милонов произошел под утро 20 сентября в администрации Московского района. По словам очевидцев, взаимные претензии и обвинения прозвучали якобы из-за фальсификации на выборах. Милонов назвал оппонентку "проституткой Навального", она его в свою очередь "говнюком" и "бесстыдником". Словесный конфликт закончился благополучно – Милонов в сопровождении полиции ушел из здания администрации.

Видео: Telegram / "Справедливый Петербург"