Петербургский девелопер займётся выращиванием форели в Ленобласти

Владелец Formula City Юрий Грудин получил половину ООО "Ру2".

Петербургский девелопер будет принимать участие в разведении форели на Ладожском озере в соседнем 47-ом регионе. Об этом сообщило издание "Коммерсант".

Реячь идёт о владельце Formula City Юрии Грудине. Недавно бизнесмен получил половину ООО "Ру2". В общей сложности в проект будет вложено 1,7 млрд рублей инвестиций.

На производстве планируется добывать примерно 5 тыс. т рыбы за год, что составляет 40% от текущего объёма предприятия.

Ранее мы сообщили о том, что cын экс-губернатора Петербурга Полтавченко стал совладельцем бизнеса по производству косметики.

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