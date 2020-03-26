В дорожной инспекции минимизируют общение с гражданами при предоставлении госуслуг.

ГИБДД вводит особый режим работы из-за вируса. Там уменьшат число людей, одновременно сдающих экзамен на права.

Также в дорожной инспекции минимизируют общение с гражданами при предоставлении госуслуг. Об этом сообщили в пресс-центре МВД РФ.

- Графики проведения экзаменов на право управления транспортными средствами будут откорректированы, - сказано в официальном сообщении полицейских.

Ранее мы рассказывали, что камеры ГИБДД смогут фиксировать использование смартфона за рулем.

Видео: YouTube / Дорожный Инспектор