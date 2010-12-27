В Петербурге сотрудники полиции ездят со статусными номерами, нарушая ПДД

В Петербурге провели рейд по остановке машин, водители которых нарушали правила дорожного движения.

В Санкт-Петербурге 13 марта сотрудники ГИБДД провели рейд на дороге, остановив несколько десятков машин со статусными номерами. В процессе рейда полицейские оштрафовали немалое количество нарушителей. Отмечается, что все "штрафники" имели статусные номера. Кроме того, многие из них - правоохранители.

Рейд проводился с целью пресечения нарушений правил дорожного движения. В результате выявлено, что большинство водителей позволяют себе перемещаться в Санкт-Петербурге по выделенным полосам, что запрещено правилами дорожного движения.

В ГИБДД сообщили, что поимка на выделенных полосах продолжится в ближайшие дни на Большом проспекте Петроградского района.