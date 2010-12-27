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В Петербурге сотрудники полиции ездят со статусными номерами, нарушая ПДД
Сегодня, 13:04
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Shdaria
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В Петербурге сотрудники полиции ездят со статусными номерами, нарушая ПДД

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В Петербурге провели рейд по остановке машин, водители которых нарушали правила дорожного движения.

В Санкт-Петербурге 13 марта сотрудники ГИБДД провели рейд на дороге, остановив несколько десятков машин со статусными номерами. В процессе рейда полицейские оштрафовали немалое количество нарушителей. Отмечается, что все "штрафники" имели статусные номера. Кроме того, многие из них - правоохранители.

Рейд проводился с целью пресечения нарушений правил дорожного движения. В результате выявлено, что большинство водителей позволяют себе перемещаться в Санкт-Петербурге по выделенным полосам, что запрещено правилами дорожного движения. 

В ГИБДД сообщили, что поимка на выделенных полосах продолжится в ближайшие дни на Большом проспекте Петроградского района.

Теги: новости петербург , новости спб , рейд гибдд , статусные номера
Категории: Лента новостей Новости СПб

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