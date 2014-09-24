Проведение ГИА в новом формате будут мониторить в Петербурге

Четыре предмета придется сдавать только тем ученикам, которые намерены продолжать обучение в старшей школе.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заверила, что в Санкт-Петербурге и других регионах, где ОГЭ будут проводить по новому формату, права детей и родителей не будут нарушены.

Совет Федерации одобрил закон, который вводит особый порядок проведения экзаменов в Москве, Санкт-Петербурге и Липецкой области. Согласно этому закону, выпускники, которые планируют поступать в колледжи после 9-го класса, будут сдавать только два обязательных экзамена — по русскому языку и математике. Четыре предмета придется сдавать только тем ученикам, которые намерены продолжать обучение в старшей школе.

Матвиенко подчеркнула, что власти будут внимательно следить за проведением экзаменов и сделают выводы по итогам эксперимента. У нас осталось всего 7–8 месяцев для реализации этого закона, и ничего трагического не произойдет, права никого не будут нарушены, добавила она.

Кроме того, региональные власти, вероятно, начнут уделять больше внимания развитию системы профессионального образования и соответствующих учебных заведений.

Ранее мы сообщили о том, что свыше 25 тыс. школьников в Ленобласти готовятся к проведению экзаменов.

Фото: Piter.TV