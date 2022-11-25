ГД приняла в I чтении законопроект о биометрической системе и основах обработки биометрии

Антон Горелкин рассказал о предложенном документе.

Государственная Дума России приняла в I чтении законопроект о биометрической системе и основах обработки биометрии. Парламентарии на пленарном заседании от 24 ноября приняли данное решение. Соответствующий документ ранее был внесен на рассмотрение нижней палаты парламента заместителем руководителя комитета по информационной политике Антоном Горелкиным. Речь идет о определении правовых основ обработки биометрических данных человека в целях его идентификации и аутенфикации.

Проведение аутентификации в иных случаях возможно с применением информационных систем организаций, при условии наличия аккредитации. При этом также предусмотрено применение "векторной модели". пояснительные материалы

Федеральный закон закрепит, что в России идентификация при помощи биометрических персональных данных будет осуществляется с применением ГИС ЕБС. Аутентификация может быть осуществлена с использованием иных информационных систем. Государственные органы и публичные организации страны при аутентификации пользователя с помощью биометрии в своей работе могут применять единую биометрическую систему или государственные информационные системы госорганов, которые прошли необходимую для этого аккредитацию. В этом случае будет работать "векторная модель", в соответствии с которой госорганы не вправе хранить биометрические персональные данные личности, а должны использовать лишь векторы ГИС ЕБС.

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Фото и видео: Telegram / Дума ТВ