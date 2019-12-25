За прошедшую неделю ГАТИ назначила штрафов на сумму 12,2 млн рублей

В список попали более 15 организаций.

В Петербурге за прошедшую неделю Государственная административно-техническая инспекция (ГАТИ) начислила предприятиям штрафов на сумму 12,2 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Организации оштрафованы за самовольное производство земляных работ, необеспечение безопасного прохода пешеходов при проведении работ, а также за неисполнение обязанностей по содержанию фасадов нежилых зданий и территорий.

Самый крупный штраф получила компания "ЭнергоСтройИнвест" – 420 тысяч рублей. Организация нарушила правила благоустройства при производственных работах.

На втором месте – АО "ГК "Омега", которое оштрафовали на 250 тысяч за необеспечение безопасного прохода пешеходов и отсутствие ограждения зоны работ в квартале.

Также крупный штраф получила организация "Энергосеть" – 230 тысяч рублей. Специалисты не обеспечили безопасный проход для пешеходов, не установили ограждения зоны работ, а также проводили работы после окончания срока действия ордера ГАТИ.

Ранее ГАТИ внесла изменения в правила благоустройства территории Петербурга.

Фото: ВКонтакте / ГАТИ | Правительство Санкт-Петербурга