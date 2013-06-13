За неделю ГАТИ выписала штрафов на 7,5 миллионов

Крупные штрафы заплатят как коммерческие, так и государственные предприятия.

Сотрудники государственная административно-техническая инспекция продолжают мониторинг выполнения правил благоустройства в Петербурге, итогом часто становятся крупные штрафы.

Так, за прошедшую неделю казна пополнилась на 7 миллионов 735 тысяч рублей. Штрафы были выписаны 16 государственным и коммерческим организациям. Как правило, причиной штрафа становится самовольное производство работ, нарушение сроков и неисполнение обязанностей по содержанию фасадов нежилых зданий и окружающих территорий. Например, в нарушении правило благоустройства при производстве работ были уличены 7 городских компаний, а не исполнили обязанности по содержанию фасадов зданий и прилегающих территорий – 9 компаний.

Ранее мы писали, что в ГАТИ рассказали, какие нарушения помогли выявить квадрокоптеры.

Фото: Piter.TV