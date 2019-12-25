ГАТИ выявила грубые нарушения при ремонте набережной Обводного канала

Специалисты выяснили, что подрядчик не позаботился о безопасном проходе пешеходов в зоне работ.

Специалисты ГАТИ в Петербурге выявили грубейшие нарушения при ремонте дорожного покрытия набережной Обводного канала. Как сообщается в официальной группе ГАТИ "ВКонтакте", подрядчик создал угрозу здоровью петербуржцев.

Как выяснилось, ООО "СК "Орион плюс" не позаботился о безопасном проходе пешеходов и содержании ограждения в зоне работ. После проверки Инспекция возбудила административные дела, подрядчику грозит до 400 тысяч рублей штрафа.



Ранее мы рассказывали, что новая выделенная полоса соединит четыре района города.

Фото: ГАТИ | Правительство Санкт-Петербурга / "ВКонтакте"