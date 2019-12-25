  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
ГАТИ выдала разрешение на реконструкцию фонтана в Пошехоновском сквере
Сегодня, 16:21
157
mlrnstya Добавить в Яндекс.Новости

ГАТИ выдала разрешение на реконструкцию фонтана в Пошехоновском сквере

0 0

Работы должны быть выполнены до 15 октября этого года.

ГАТИ выдала разрешительную документацию на реконструкцию фонтана в Пошехоновском сквере в Зеленогорске. Об этом заявил начальник инспекции Олег Зотов на своей странице в социальной сети ВКонтакте во вторник, 15 июня. 

Известно, что на прошлой неделе ГАТИ выдала ордер ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" на производство земляных работ при работах на инженерных коммуникациях для реконструкции фонтана. Зотов добавил, что работы должны быть выполнены до 15 октября этого года.

Ранее мы писали, что в этом году в Петербурге отреставрируют семь фонтанов.

Фото: ВКонтакте / Олег Зотов 

Теги: гати, пошехоновский сквер, реконструкция, фонтан
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии