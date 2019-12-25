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ГАТИ выдала 289 ордеров на ремонт петербургских жилых домов
Сегодня, 13:44
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kraratau27

ГАТИ выдала 289 ордеров на ремонт петербургских жилых домов

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Разрешения выданы по заявкам НО "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов".

С начала 2021 года Государственная административно-техническая инспекция оформила разрешение на установку строительных лесов, земляные работы по ремонту инженерных сетей. К тому же, дала разрешение на складирование материалов для проведения работ по ремонту 289 многоквартирных жилых домов в Петербурге. Об этом в четверг, 13 мая, сообщили в пресс-службе Смольного. 

Начальник ГАТИ Олег Зотов на своей странице в социальной сети ВКонтакте опубликовал информацию об адресах и сроках производства работ. 

Также на официальном сайте инспекции можно ознакомиться с информацией обо всех выданных ордерах на благоустройство территорий в Петербурге. 

Ранее мы писали, что на прошлой неделе Госжилинспекция проверила 133 петербургских дома.

Фото: Piter.tv 

Теги: гати, жилые дома, ремонт
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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