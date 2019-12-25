ГАТИ выдала 289 ордеров на ремонт петербургских жилых домов

Разрешения выданы по заявкам НО "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов".

С начала 2021 года Государственная административно-техническая инспекция оформила разрешение на установку строительных лесов, земляные работы по ремонту инженерных сетей. К тому же, дала разрешение на складирование материалов для проведения работ по ремонту 289 многоквартирных жилых домов в Петербурге. Об этом в четверг, 13 мая, сообщили в пресс-службе Смольного.

Начальник ГАТИ Олег Зотов на своей странице в социальной сети ВКонтакте опубликовал информацию об адресах и сроках производства работ.

Также на официальном сайте инспекции можно ознакомиться с информацией обо всех выданных ордерах на благоустройство территорий в Петербурге.

Ранее мы писали, что на прошлой неделе Госжилинспекция проверила 133 петербургских дома.

Фото: Piter.tv