ГАТИ разрешила отремонтировать гранитные набережные в центре Петербурга

Работы будут вестись с 20 мая по 27 июля.

Специалисты государственной административно-технической инспекции (ГАТИ) выдали разрешение на ремонт гранитных набережных в центре Петербурга. Так, с 20 мая по 27 июля будут вестись работы на набережной Кутузова от Литейного до Прачечного моста и Дворцовой набережной от Прачечного до Дворцового моста. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Кроме того, все лето и половину осени (до 15 октября) в Петербурге будут ремонтировать здание Главного следственного управления Следственного комитета РФ на проспекте Римского-Корсакова.

На местах ремонтных работ будут установлены временные ограждения и строительные леса.

Ранее мы писали, что движение по Дальневосточному проспекту в Петербурге будет ограничено до 10 июля.

Фото: Википедия / IKit