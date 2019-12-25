ГАТИ разрешила реконструировать уличное освещение в Московском районе

Работы планируют завершить в мае следующего года.

В понедельник, 28 сентября, поступила информация, что государственная административно-техническая инспекция Петербурга подписала разрешение на реконструкцию наружного освещения Московского района.

Работы планируют провести Варшавской и Бассейной улицами, Ленинским и Новоизмайловским проспектами уточнили в пресс-службе ведомства. Будут спроектированы современные опоры, на них разместят светодиодные светильники мощностью 35 и 60 Вт. Ордер оформлен до мая 2021 года.

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Фото: Piter.TV