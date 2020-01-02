ГАТИ разрешила праздновать Новый год на главных площадках Петербурга

На Дворцовой, Гостинке и Стрелке Васильевского острова включат светозвуковую аппаратуру.

В петербургском ГАТИ выдали разрешение на установку новогоднего оборудования для празднования в центре города. Ведомство предоставило ордера на размещение сцены, световой и звуковой аппаратуры на Дворцовой площади. Об этом сообщили в пресс-службе организации.

Напомним, что 21 декабря в 17 часов вечера Северную столицу посетит Всероссийский Дед Мороз. Вместе со Снегурочкой он прибудет из Великого Устюга. В этот вечер петербуржцы и гости города увидят, как на новогодней елке зажгутся огни.

Начало празднования Нового года запланировано на 22 часа 31 декабря. Кроме Дворцовой площади они затронут Гостиный Двор, а также Малую Конюшенную улицу. Известно, что разрешение на установку оборудования выдано по заказу компании "Звезда надежды". Подобные документы получили в "Триумфе". Эта организация займется установкой световой и звуковой техники на Стрелке Васильевского острова. С 7 по 8 января там состоится фестиваль огня "Рождественская звезда".

Ранее Piter.tv писал о том, что в Смольном пока не принимали решения о выходном дне 31 декабря.

Фото: Piter.tv

