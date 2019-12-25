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ГАТИ разрешила начать реставрацию Троицкого собора
Сегодня, 14:25
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nastya960

ГАТИ разрешила начать реставрацию Троицкого собора

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Реставрационные работы будут идти с 29 марта 2021 года по 15 мая 2022 года.

Разрешение на проведение работ по сохранению Троицкого собора выдала Государственная административно-техническая инспекция (ГАТИ).Об этом сообщила пресс-служба инспекции.

Вокруг собора в ближайшее время установят временное ограждение и бытовой городок. Реставрационные работы будут идти с 29 марта 2021 года по 15 мая 2022 года.

Заказчик работ – СПб ГКУ "Дирекция заказчика по ремонтно-реставрационным работам на памятниках истории и культуры". 

К реконструкции школы в Соляном переулке подключили КГИОП.

Фото: pixabay

Теги: гати, троицкий собор
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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