ГАТИ разрешила начать реставрацию Троицкого собора

Реставрационные работы будут идти с 29 марта 2021 года по 15 мая 2022 года.

Разрешение на проведение работ по сохранению Троицкого собора выдала Государственная административно-техническая инспекция (ГАТИ).Об этом сообщила пресс-служба инспекции.

Вокруг собора в ближайшее время установят временное ограждение и бытовой городок. Реставрационные работы будут идти с 29 марта 2021 года по 15 мая 2022 года.



Заказчик работ – СПб ГКУ "Дирекция заказчика по ремонтно-реставрационным работам на памятниках истории и культуры".

К реконструкции школы в Соляном переулке подключили КГИОП.

Фото: pixabay