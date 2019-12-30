ГАТИ разрешила бурить скважины для "коричневой" ветки метрополитена

Работы проведет АО "Метрогипротранс".

Государственная административно-техническая инспекция дала добро на инженерно-геологические работы на участке "коричневой" ветки метро от станции "Казаковская" до "Сосновой Поляны". Об этом 17 января сообщила пресс-служба ведомства.

Разрешительная документация на строительство Красносельско-Калининской линии оформлена на срок с 16 января по 31 августа. Бурением скважин займется АО "Метрогипротранс", работы проведут на улице Маршала Казакова у дома №29А, на участке от Брестского бульвара до улицы Десантников и на улице Доблести недалеко от АЗС.

Ранее Беглов прокомментировал протечки на новых станциях метро.

Фото: Piter.TV