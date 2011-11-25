В двух районах Петербурга ГАТИ выявила 100 нарушений правил парковки во дворах

С начала рейдов ГАТИ вынесла 404 постановления на сумму 3,8 млн рублей.

Государственная административно-техническая инспекция (ГАТИ) проверила соблюдение правил парковки машин во дворах в Калининском и Выборгском районах. Об этом на своей странице ВКонтакте рассказал начальник инспекции Олег Зотов.

В ходе рейда специалисты выявили около 100 нарушений. В маршрут были включены адреса, о которых сообщили жители через сервис на сайте ГАТИ. Чаще всего автомобили были припаркованы на газонах. Также встретились машины, которые перегораживали проходы в здание и к контейнерным площадкам. Но были и те, кто смог удивить Зотова. На Песочном бульваре автовладелец организовал себе парковочное место, отсыпав его гравием прямо на газоне.

Нарушения фиксируют с помощью специальных программно-аппаратных комплексов. Далее данные отправляют в ГИБДД, после чего ГАТИ выносит нарушителям постановления о назначении штрафа. Для физических лиц штраф составляет 3 тысячи рублей, для юридических лиц – 150 тысяч рублей.

Ранее стало известно, что в Петербурге появится учреждение по контролю за парковкой машин во дворах.

Фото: ВКонтакте / Олег Зотов