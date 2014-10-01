ГАТИ предупредила о перекрытиях улиц в четырёх районах Петербурга

Для пешеходов должен быть обеспечен безопасный проход.

Движение транспорта на улице Профессора Попова от Аптекарского проспекта до проспекта Медиков ограничат до конца сентября. Об этом сообщила пресс-служба Государственной административно-технической инспекции.

Ограничения будут действовать с 10 июня по 28 сентября в связи с производством работ по установке пешеходной галереи ограничивается движения.

Кроме того, в Петроградском районе ограничат движение транспорта по Пинскому переулку с 6 июня по 23 июня. Там будут строить газопровод.

В Выборгском районе с 6 июня по 2 июля будут ремонтировать дорожное покрытие на улице Сикейроса от проспекта Энгельса до проспекта Художников, движение там будет ограничено.

Также на 6 дней, с 10 по 16 июня, закроется движение по Торфяной улице в Парголово от улицы Первого Мая до Зональной улицы. Причина — прокладка водопровода.

Также ограничения ждут водителей в Невском и Петродворцовом районе. Подробнее о них можно узнать здесь.

Ранее Piter.tv сообщил о том, что в Петербурге поменяли правила производства работ по благоустройству.

Фото: ГАТИ