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ГАТИ предупредила о перекрытиях улиц в четырёх районах Петербурга
Сегодня, 12:17
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nadezhda_sib Добавить в Яндекс.Новости

ГАТИ предупредила о перекрытиях улиц в четырёх районах Петербурга

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Для пешеходов должен быть обеспечен безопасный проход.

Движение транспорта на улице Профессора Попова от Аптекарского проспекта до проспекта Медиков ограничат до конца сентября. Об этом сообщила пресс-служба Государственной административно-технической инспекции.

Ограничения будут действовать с 10 июня по 28 сентября в связи с производством работ по установке пешеходной галереи ограничивается движения.

Кроме того, в Петроградском районе ограничат движение транспорта по Пинскому переулку с 6 июня по 23 июня. Там будут строить газопровод. 

В Выборгском районе с 6 июня по 2 июля будут ремонтировать дорожное покрытие на улице Сикейроса от проспекта Энгельса до проспекта Художников, движение там будет ограничено. 

Также на 6 дней, с 10 по 16 июня, закроется движение по Торфяной улице в Парголово от улицы Первого Мая до Зональной улицы. Причина — прокладка водопровода. 

Также ограничения ждут водителей в Невском и Петродворцовом районе. Подробнее о них можно узнать здесь.

Ранее Piter.tv сообщил о том, что в Петербурге поменяли правила производства работ по благоустройству. 

Фото: ГАТИ

Теги: гати, ограничение движения
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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