На Наличной улице остановили незаконные работы

Адрес останется под контролем инспекции до исправления нарушений.

На Наличной улице, 44 компания ООО "СПК-А", которая занималась прокладкой водопровода, также произвела самостоятельное расширение проезжей части. Государственная административно-техническая инспекция (ГАТИ) остановила незаконные работы, сообщила пресс-служба учреждения.

Под руководством заместителя начальника ГАТИ Алексея Григорьева состоялось совещание, которое постановило восстановить первоначальное благоустройство. Также возбуждены дела об административных правонарушениях.

Адрес останется под контролем инспекции до исправления нарушений.

Ранее Piter.TV сообщал о том, что в Красногвардейском и Калининском районе пройдут испытания теплосетей.

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